Ситуация на КПВВ в зоне ООС: в очередях застряли 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Утром в четверг, 5 сентября, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях находились 200 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское"- 30/50; "Марьинка" - 0/10; "Новотроицкое" - 40/40; "Гнутово" - 20/10", - говорится в сообщении.
Пограничники отмечают, что за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток несколько уменьшился. В общем через КПВВ последовало 35,2 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств.
Сегодня пропускные операции во всех КПВВ на линии разграничения начались вовремя.
Напомним, 4 сентября, на контрольных пунктах в районе проведения операции Объединенных сил в очередях застряли 290 автомобилей.