Ситуація на контрольному пункті "Майорське" стабілізувалась - П.Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Ситуація на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорське" стабілізувалась, рух планують відкрити до кінця робочого дня. Про це голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Орієнтовно о 15 годині планують відновити рух через КПВВ Майорськ. Станом на зараз ситуація на КПВВ стабілізувалась. Якщо не буде загострення, до кінця робочого дня пункт в’їзду-виїзду працюватиме в штатному режимі”, — повідомив П.Жебрівський.
Нагадаємо, 27 жовтня зранку контрольний пункт в’їзду-виїзду “Майорське” закрили через обстріли. Обстріл розпочався о 6:30, ще до початку пропускних операцій.