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15 марта, 19:03 • 116533 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170813 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140644 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132905 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114256 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106334 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102078 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137000 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ситуация на контрольном пункте "Майорское" стабилизировалась - П.Жебривский

Ситуация на контрольном пункте "Майорское" стабилизировалась - П.Жебривский

Киев • УНН

 • 7734 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Ситуация на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" стабилизировалась, движение планируют открыть до конца рабочего дня. Об этом председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Ориентировочно в 15 часов планируют восстановить движение через КПВВ Майорское. По состоянию на сейчас ситуация на КПВВ стабилизировалась. Если не будет обострение, к концу рабочего дня пункт въезда-выезда будет работать в штатном режиме", - сообщил П.Жебривский.

Напомним, 27 октября утром контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" закрыли из-за обстрелов. Обстрел начался в 6:30, еще до начала пропускных операций.

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