Ситуация на контрольном пункте "Майорское" стабилизировалась - П.Жебривский

"Ориентировочно в 15 часов планируют восстановить движение через КПВВ Майорское. По состоянию на сейчас ситуация на КПВВ стабилизировалась. Если не будет обострение, к концу рабочего дня пункт въезда-выезда будет работать в штатном режиме", - сообщил П.Жебривский.

Напомним, 27 октября утром контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" закрыли из-за обстрелов. Обстрел начался в 6:30, еще до начала пропускных операций.