Ситуация на контрольном пункте "Майорское" стабилизировалась - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Ситуация на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" стабилизировалась, движение планируют открыть до конца рабочего дня. Об этом председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Ориентировочно в 15 часов планируют восстановить движение через КПВВ Майорское. По состоянию на сейчас ситуация на КПВВ стабилизировалась. Если не будет обострение, к концу рабочего дня пункт въезда-выезда будет работать в штатном режиме", - сообщил П.Жебривский.
Напомним, 27 октября утром контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" закрыли из-за обстрелов. Обстрел начался в 6:30, еще до начала пропускных операций.