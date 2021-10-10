Ситуація на Донбасі: від початку доби бойовики два рази порушили “режим тиші”

Деталі

Поблизу Мирного ворожі збройні формування вели вогонь застосовуючи міномети калібру 82 мм та протитанковий ракетний комплекс.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

“Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Упродовж минулої доби, 9 жовтня, російські окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.



