Ситуація на Донбасі: від початку доби бойовики два рази порушили “режим тиші”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Від початку доби бойовики на Донбасі два рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в штабі ООС, інформує УНН.
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Поблизу Мирного ворожі збройні формування вели вогонь застосовуючи міномети калібру 82 мм та протитанковий ракетний комплекс.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.
Втрат серед українських військовослужбовців немає.
“Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
Упродовж минулої доби, 9 жовтня, російські окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.