Ситуация на Донбассе: с начала суток боевики два раза нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. С начала суток боевики на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, информирует УНН.
Детали
Вблизи Мирного враждебные вооруженные формирования вели огонь применяя минометы калибра 82 мм и противотанковый ракетный комплекс.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
Потерь среди украинских военнослужащих нет.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению", - говорится в сообщении.
Дополнение
За прошедшие сутки, 9 октября, российские оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.