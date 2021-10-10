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Ситуация на Донбассе: с начала суток боевики два раза нарушили "режим тишины"

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КИЕВ. 10 октября. УНН. С начала суток боевики на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, информирует УНН.

Детали

Вблизи Мирного враждебные вооруженные формирования вели огонь применяя минометы калибра 82 мм и противотанковый ракетный комплекс.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению", - говорится в сообщении.

Дополнение

За прошедшие сутки, 9 октября, российские оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

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