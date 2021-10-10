ООС: бойовики 6 разів порушували “режим тиші”

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В районі Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Красногоорівки ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм.

Неподалік Новозванівки було здійснено обстріл зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Золотого-4 найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, противник застосував гранатомети різних систем. В бік Новолуганського ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї.

Станом на 7 годину ранку, 10 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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