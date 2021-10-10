ООС: бойовики 6 разів порушували “режим тиші”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Упродовж минулої доби, 9 жовтня, російські окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це УНН інформують у штабі ООС.
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В районі Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Красногоорівки ворожі збройні формування обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм.
Неподалік Новозванівки було здійснено обстріл зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Золотого-4 найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.
В районі Водяного, що на Приазов’ї, противник застосував гранатомети різних систем. В бік Новолуганського ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї.
Станом на 7 годину ранку, 10 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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