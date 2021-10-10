ООС: боевики 6 раз нарушали "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. За прошедшие сутки, 9 октября, российские оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Об этом УНН информируют в штабе ООС.
Детали
В районе Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Красногооровки враждебные вооруженные формирования обстреливали наши позиции по автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.
Неподалеку Новозвановки было осуществлено обстрел со станковых противотанковых гранатометов. У Золотого-4 наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм.
В районе Водяного, что на Приазовье, противник применил гранатометы различных систем. В сторону Новолуганского враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия.
По состоянию на 7:00 утра 10 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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