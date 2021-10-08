Міноборони заборгувало військовим виплати одноразових винагород на 2 млрд грн: названо причину

Цитата

“Щодо грошової винагороди за вересень місяць, вона повністю виплачена на 100%. Щодо винагороди за участь у бойових діях у зоні виконання ООС, вона виконана повністю за серпень. На сьогодні ми маємо заборгованість по виплаті одноразових винагород у розмірі 2 млрд 100 млн (грн)”, — сказав заступник міністра.

Деталі

З його слів, міністерство повністю це виплатить у випадку, якщо буде внесено зміни до Бюджету за 2021 рік.

“В цілому у нас є нестача в грошах у Міністерстві оборони у обсязі 7,1 млрд грн. для того, щоб виплачувати винагороду усім військовослужбовцям, у тому числі одноразові виплати, ми зараз ідемо на те що економимо гроші на закупівлі пального і на виплаті премій вищому керівному складу Міноборони”, — додав Носов.

Доповнення

До слова, Міністерство оборони заявило, що у проєкті державного бюджету на 2022 рік передбачено рекордну суму на фінансування сектору безпеки і оборони України — 5,95% від ВВП. Відповідний показник у 2021 році становив 5,92%, а у 2020 році 5,45% від ВВП.