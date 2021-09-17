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Міноборони: в проєкті держбюджету на оборону в 2022 році передбачено "рекордну суму"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Міністерство оборони заявило, що у проєкті державного бюджету на 2022 рік передбачено рекордну суму на фінансування сектору безпеки і оборони України – 5,95% від ВВП. Відповідний показник у 2021 році становив 5,92%, а у 2020 році 5,45% від ВВП, повідомили у пресслужбі Міноборони, передає УНН.

Цитата

“Вперше в історії країни у проєкті бюджету на 2022 рік передбачено рекордну суму на фінансування сектору безпеки і оборони України — 5,95% від ВВП”, — йдеться у повідомленні. Таким чином, на потреби оборонного відомства у 2022 році передбачені видатки на 13,3 млрд грн більше, ніж у 2021 році, що складає 131 млрд грн, цитує відомство міністра оборони України Андрія Тарана.

Деталі

За його словами, підвищення обороноздатності України передбачає нарощення бойового потенціалу військ, для чого необхідне новітнє озброєння і боєприпаси, справна бойова техніка, високий рівень соціального захисту військовослужбовців.

“... 32,9 млрд грн передбачені на програму розвитку озброєння та військової техніки, що відповідає принципам держав-членів НАТО, які спрямовують на даний напрямок не менше 20%”, — заявив Андрій Таран.

Доповнення

Передбачено, що 71,2 млрд грн підуть на грошове забезпечення та заробітну плату військовослужбовців та працівників, це на 10,9 млрд грн більше, ніж у 2021 році, буде збільшено асигнування на фонд оплати праці військовослужбовців, що дозволить здійснювати всі обов’язкові виплати своєчасно та у повному обсязі.

5,5 млрд грн виділено для забезпечення житлом учасників АТО/ООС зі статусом внутрішньо переміщених осіб.

Крім бюджетних видатків на оборону, Україна отримає міжнародну допомогу від урядів Франції (12,6 млрд грн), Великої Британії (6,7 млрд грн) та США (1,7 млрд грн).

Проєкт державного бюджету в частині фінансування безпеки та оборони розглядатиметься на черговому засіданні Ради національної безпеки і оборони України, додали у відомстві.

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