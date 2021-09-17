Сьогодні РНБО проведе чергове засідання: чого чекати

Цитата
“Будуть (розглядати — ред.) поточні теми”, — повідомив співрозмовник УНН, додавши, що від засідань не варто очікувати “жодних сенсацій”.
Деталі
Водночас зі слів джерела, станом на 16 вересня інформація щодо порядку денного була попередньою, тому могла зазнати змін до засідання.
Контекст
В апараті РНБО у четвер анонсували чергове засідання Ради з нацбезпеки, що відбудеться 17 вересня.
РНБО почала працювати у “турборежимі” з початку лютого. Вона вже ввела санкції проти низки осіб, у тому числі українських політиків, іноземців, контрабандистів, “ворів в законі”.
Минуле засідання РНБО пройшло 20 серпня 2021 року.
Додамо
Раніше цього тижня стало відомо, що РНБО готує засідання стосовно пропозицій до держбюджету-2022 у галузі безпеки та оборони.
Повідомлялось також, що Рада національної безпеки планує розглянути на своєму засідання ситуацію з лісовою галуззю в Україні.
Крім того, ЗМІ в контексті майбутнього засідання інформували про те, що готуються нові санкції, однак хто під них потрапить — поки не відомо.