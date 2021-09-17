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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня СНБО проведет очередное заседание: чего ждать

Сегодня СНБО проведет очередное заседание: чего ждать

Киев  •  УНН

 • 32735 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит "текущие темы". Об этом УНН накануне сообщил информированный источник.

Цитата

"Будут (рассматривать - ред.) текущие темы", - сообщил собеседник УНН, добавив, что от заседаний не стоит ожидать "никаких сенсаций".

Детали

В то же время по словам источника, по состоянию на 16 сентября информация по повестке была предварительной, поэтому могла претерпеть изменений до заседания.

Контекст

В аппарате СНБО в четверг анонсировали очередное заседание Совета по нацбезопасности, который состоится 17 сентября.

СНБО начала работать в "турборежиме" с начала февраля. Она уже ввела санкции против ряда лиц, в том числе украинских политиков, иностранцев, контрабандистов, "воров в законе".

Прошлое заседание СНБО состоялось 20 августа 2021.

Добавим

Ранее на этой неделе стало известно, что СНБО готовит заседание относительно предложений в госбюджет-2022 в области безопасности и обороны.

Сообщалось также, что Совет национальной безопасности планирует рассмотреть на своем заседании ситуацию с лесной отраслью в Украине.

Кроме того, СМИ в контексте предстоящего заседания информировали о том, что готовятся новые санкции, однако кто под них попадет - пока не известно.

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