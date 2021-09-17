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Минобороны: в проект госбюджета на оборону в 2022 году предусмотрена "рекордная сумма"

Киев  •  УНН

 • 27975 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Министерство обороны заявило, что в проект государственного бюджета на 2022 года предусмотрена рекордная сумма на финансирование сектора безопасности и обороны Украины - 5,95% от ВВП. Соответствующий показатель в 2021 году составлял 5,92%, а в 2020 году 5,45% от ВВП, сообщили в пресс-службе Минобороны, передает УНН.

Цитата

“Впервые в истории страны в проект бюджета на 2022 предусмотрено рекордную сумму на финансирование сектора безопасности и обороны Украины — 5,95% от ВВП”, — говорится в сообщении. Таким образом, на нужды оборонного ведомства в 2022 году предусмотрены расходы на 13,3 млрд грн больше, чем в 2021 году, что составляет 131 млрд грн, цитирует ведомство министра обороны Украины Андрея Тарана.

Детали

По его словам, повышение обороноспособности Украины предусматривает наращивание боевого потенциала войск, для чего необходимо новейшее вооружение и боеприпасы, исправная боевая техника, высокий уровень социальной защиты военнослужащих.

“... 32,9 млрд грн предусмотрены на программу развития вооружения и военной техники, отвечающей принципам государств-членов НАТО, которые направляют на данное направление не менее 20%”, — заявил Андрей Таран.

Дополнение

Предусмотрено, что 71,2 млрд грн пойдут на денежное обеспечение и заработную плату военнослужащих и работников, это на 10,9 млрд грн больше, чем в 2021 году, будет увеличено ассигнование на фонд оплаты труда военнослужащих, что позволит осуществлять все обязательные выплаты своевременно и в полном объеме.

5,5 млрд грн будет выделено для обеспечения жильем участников АТО / ООС со статусом внутренне перемещенных лиц.

Кроме бюджетных расходов на оборону, Украина получит международную помощь от правительств Франции (12,6 млрд грн), Великобритании (6,7 млрд грн) и США (1,7 млрд грн).

Проект государственного бюджета в части финансирования безопасности и обороны будет рассматриваться на очередном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, добавили в ведомстве.

Украинские Национальные Новости

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