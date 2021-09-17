Минобороны: в проект госбюджета на оборону в 2022 году предусмотрена "рекордная сумма"

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Министерство обороны заявило, что в проект государственного бюджета на 2022 года предусмотрена рекордная сумма на финансирование сектора безопасности и обороны Украины - 5,95% от ВВП. Соответствующий показатель в 2021 году составлял 5,92%, а в 2020 году 5,45% от ВВП, сообщили в пресс-службе Минобороны, передает УНН.