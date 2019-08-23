Ситуація на Донбасі після обіду залишалася стабільною

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. З початку цієї доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку бойовиків не зафіксовано. Про це йдеться у зведенні, опублікованому пресцентром штабу операції Об’єднаних сил, передає УНН.

"Впродовж поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації та їх найманців не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 22 серпня бойовики 13 разів обстріляли українські позиції на Донбасі, були поранені.

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