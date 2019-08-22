З початку АТО на Донбасі загинули 455 правоохоронців - Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. З початку проведення Антитерористичної операції, а нині - операції Об’єднаних сил, на сході України загинули 455 працівників органів внутрішніх справ. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 22 серпня під час ушанування пам'яті загиблих, передає кореспондент УНН.
"За роки незалежності нашої держави під час виконання службових обов'язків загинуло 1671 правоохоронців. З початку проведення антитерористичної операції (нині ООС – ред.) на сході України – 455 правоохоронців", - сказав Аваков.
Конфлікт на сході України розпочався в середині квітня 2014 року. Українська влада у відповідь заявила про проведення Антитерористичної операції із залученням Збройних сил.
Формат АТО змінився на операцію Об'єднаних сил 30 квітня 2018 року.