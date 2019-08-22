С начала АТО на Донбассе погибли 455 правоохранителей - Аваков

"За годы независимости нашего государства при исполнении служебных обязанностей погибли 1671 правоохранителей. С начала проведения антитеррористической операции (ныне ООС - ред.) на востоке Украины - 455 правоохранителей", - сказал Аваков.

Конфликт на востоке Украины начался в середине апреля 2014 года. Украинская власть в ответ заявила о проведении Антитеррористической операции с привлечением Вооруженных сил.

Формат АТО изменился на операцию Объединенных сил 30 апреля 2018 года.