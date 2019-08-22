С начала АТО на Донбассе погибли 455 правоохранителей - Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. С начала проведения Антитеррористической операции, а ныне - операции Объединенных сил, на востоке Украины погибли 455 сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 22 августа под время чествования памяти погибших, передает корреспондент УНН.
"За годы независимости нашего государства при исполнении служебных обязанностей погибли 1671 правоохранителей. С начала проведения антитеррористической операции (ныне ООС - ред.) на востоке Украины - 455 правоохранителей", - сказал Аваков.
Конфликт на востоке Украины начался в середине апреля 2014 года. Украинская власть в ответ заявила о проведении Антитеррористической операции с привлечением Вооруженных сил.
Формат АТО изменился на операцию Объединенных сил 30 апреля 2018 года.