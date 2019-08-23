Ситуация на Донбассе после обеда оставалась стабильной

"На протяжении текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С начала АТО на Донбассе погибли 455 правоохранителей – Аваков

Напомним, 22 августа боевики 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, были ранены.