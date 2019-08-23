Ситуация на Донбассе после обеда оставалась стабильной
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. С начала этих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны боевиков не зафиксировано. Об этом говорится в сводке, опубликованном пресс-центром штаба операции Объединенных сил, передает УНН.
"На протяжении текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано", - говорится в сообщении.
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Напомним, 22 августа боевики 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, были ранены.