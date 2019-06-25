Ситника викликали на допит у поліцію
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника завтра чекають на допит у Департаменті захисту економіки Національної поліції в Києві, передає УНН.
Допит заплановано на 26 червня на 10.00 на вул. Багговутівська, 2.
Як повідомили у поліції, Департамент захисту економіки Національної поліції в Києві викликав на допит директора НАБУ Артема Ситника у справі про прослуховування кабінету керівника САП Назара Холодницького.
Як повідомляв УНН, у березні 2018 року у ЗМІ з'явилася інформація, що в кабінеті керівника САП Назара Холодницького знайшли "прослушку" - апарат, який нібито був прикріплений до акваріума біля столу антикорупційного прокурора. У медіа були повідомлення, що прослуховування нібито могли встановити співробітники НАБУ за згодою Генпрокурора.
Пізніше Генпрокурор Луценко заявив, що ГПУ і НАБУ дійсно проводять слідчі дії щодо Холодницького.