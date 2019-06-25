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Сытника вызвали на допрос в полицию

Киев • УНН

 • 8501 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника завтра ждут на допрос в Департаменте защиты экономики Национальной полиции в Киеве, передает УНН.

Сытника вызвали на допрос в полицию

Допрос запланирован на 26 июня на 10.00 на ул. Багговутовская, 2.

Как сообщили в полиции, Департамент защиты экономики Национальной полиции в Киеве вызвали на допрос директора НАБУ Артема Сытника по делу о прослушивании кабинета руководителя САП Назара Холодницкого.

Как сообщал УНН, в марте 2018 года в СМИ появилась информация, что в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого нашли "прослушку" - аппарат, который якобы был прикреплен к аквариуму у стола антикоррупционного прокурора. В медиа были сообщения, что прослушивание якобы могли установить сотрудники НАБУ с согласия Генпрокурора.

Позже Генпрокурор Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ действительно проводят следственные действия в отношении Холодницкого.

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