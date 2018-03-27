Генпрокуратура та НАБУ проводять слідчі дії щодо Холодницького
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. ГПУ спільно з НАБУ проводить слідчі дії щодо керівника САП Назара Холодницького. Про це в ефірі програми “Свобода слова” повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, повідомляє УНН.
“У відповідності із законодавством, ГПУ разом з НАБУ проводила слідчі дії, які стосувались, у тому числі, керівника САП пана Холодницького. Наразі слідчі діі тільки розпочинаються. Поки що мені немає чого повідомити, бо тільки у результаті певних допитів, експертиз я зможу повідомити про те чи є ознаки кримінальних правопорушень зафіксовані прослуховуючим пристроєм, який був встановлений у кабінеті керівника САП”, — сказав він.
Нагадаємо, в ефірі програми “Свобода слова” генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що цього року відбудуться судові процеси над більшістю позбавлених недоторканності народних депутатів.