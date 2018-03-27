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Генпрокуратура та НАБУ проводять слідчі дії щодо Холодницького

Генпрокуратура та НАБУ проводять слідчі дії щодо Холодницького

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. ГПУ спільно з НАБУ проводить слідчі дії щодо керівника САП Назара Холодницького. Про це в ефірі програми “Свобода слова” повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, повідомляє УНН.

“У відповідності із законодавством, ГПУ разом з НАБУ проводила слідчі дії, які стосувались, у тому числі, керівника САП пана Холодницького. Наразі слідчі діі тільки розпочинаються. Поки що мені немає чого повідомити, бо тільки у результаті певних допитів, експертиз я зможу повідомити про те чи є ознаки кримінальних правопорушень зафіксовані прослуховуючим пристроєм, який був встановлений у кабінеті керівника САП”, — сказав він.

Нагадаємо, в ефірі програми “Свобода слова” генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що цього року відбудуться судові процеси над більшістю позбавлених недоторканності народних депутатів. 

Українські Національні Новини

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