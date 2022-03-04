Систем безпеки реакторів Запорізької АЕС не торкнулися, викиду радіації не було - МАГАТЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Усі системи безпеки шести реакторів Запорізької АЕС не постраждали, внаслідок бойових дій викиду радіоактивних матеріалів не сталося. Про це заявив Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі на брифінгу у п'ятницю, 4 березня, пише УНН.
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"Важливо зазначити, що всі системи безпеки 6 реакторів станції не постраждали взагалі, і викиду радіоактивних матеріалів не сталося", - сказав Гроссі.
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За його словами, важливим щодо цього є те, щоб системи радіаційного контролю – системи, які мають вимірювати радіацію – також були повністю функціональні.
Проте, зазначає гендиректор, український регулятор та оператор повідомляли МАГАТЕ, що ситуація залишається вкрай напруженою.
Контекст
За повідомленням ОДА, 4 березня 2022 року військовими силами Російської Федерації здійснено обстріл майданчика Запорізької АЕС. За інформацією Запорізької АЕС, кадировці увірвалися на Запорізьку АЕС та вели бій із нацгвардійцями.
Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території ЗАЕС. Станом на 6:20 силами підрозділів ДСНС України пожежу ліквідовано.
Майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими окупантами, енергоблоки зберігають цілісність, вказали в ОДА.