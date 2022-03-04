Системы безопасности реакторов Запорожской АЭС не затронуты, выброса радиации не было - МАГАТЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Все системы безопасности шести реакторов Запорожской АЭС не пострадали, вследствие боевых действий выброса радиоактивных материалов не произошло. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси на брифинге в пятницу, 4 марта, пишет УНН.
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"Важно отметить, что все системы безопасности 6 реакторов станции не пострадали вообще, и выброса радиоактивных материалов не произошло", - сказал Гросси.
Детали
По его словам, важным в этом отношении является то, чтобы системы радиационного контроля - системы, которые должны измерять радиацию - также были полностью функциональны.
Однако, отмечает гендиректор, украинский регулятор и оператор сообщали МАГАТЭ, что ситуация остается крайне напряженной.
Контекст
По сообщению ОГА, 4 марта 2022 года военными силами Российской Федерации осуществлен обстрел площадки Запорожской АЭС. По информации Запорожской АЭС, кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС и вели бой с нацгвардейцами.
В результате обстрелов возник пожар на территории ЗАЭС. По состоянию на 6:20 силами подразделений ГСЧС Украины пожар ликвидирован.
Площадка Запорожской АЭС захвачена российскими оккупантами, энергоблоки сохраняют целостность, указали в ОГА.