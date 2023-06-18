Сирський показав професійне знищення ворога групою Курта
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський опублікував відео професійного знищення росіян групою Курта, передає УНН.
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«Працює 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу. Професійне знищення ворога групою Курта», - підписав відео Сирський у Telegram.
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Сирський раніше повідомляв, що Сили оборони України продовжують наступальні дії на окремих напрямках, займаючи панівні висоти, лісосмуги, з метою витіснення ворога з підступів до Бахмута.