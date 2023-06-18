Сырский показал профессиональное уничтожение врага группой Курта
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский опубликовал видео профессионального уничтожения россиян группой Курта, передает УНН.
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«Работает 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода. Профессиональное уничтожение врага группой Курта», - подписал видео Сырский в Telegram.
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Сырский ранее сообщал, что Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на отдельных направлениях, занимая господствующие высоты, лесополосы, с целью вытеснения врага с подступов к Бахмуту.