Сирійська опозиція почала контрнаступ в Алеппо
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Загони сирійської опозиції почали операцію з прориву блокади міста Алеппо. Про це повідомляє “Анадолу”, передає УНН.
Як зазначається, у п’ятницю вранці 28 жовтня загони почали наступ на позиції сил режиму Башара Асада в центральній частині провінції Алеппо.
При цьому Сирійська організація з прав захисту людини, яка базується у Британії, повідомила, що повстанці випустили "сотні" ракет по західному Алеппо, яке контролює уряд. Загинули щонайменше 15 цивільних.
Опозиційні сили в Сирії також заявили про атаку на військово-повітряну базу Аль-Найраб на сході Алеппо.