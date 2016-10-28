Сирийская оппозиция начала контрнаступление в Алеппо
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Отряды сирийской оппозиции начали операцию по прорыву блокады города Алеппо. Об этом сообщает "Анадолу", передает УНН.
Как отмечается, в пятницу утром 28 октября отряды начали наступление на позиции сил режима Башара Асада в центральной части провинции Алеппо.
При этом Сирийская организация по правам защиты человека, которая базируется в Великобритании, сообщила, что повстанцы выпустили "сотни" ракет по западному Алеппо, которое контролирует правительство. Погибли по меньшей мере 15 гражданских.
Оппозиционные силы в Сирии также заявили об атаке на военно-воздушную базу Аль-Найраб на востоке Алеппо.