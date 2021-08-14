Сину Каддафі загрожує арешт за підозрою в зв'язках з російськими найманцями ПВК Вагнера

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Розслідування ВВС виявило зв'язок між діяльністю угруповання Вагнера в Лівії і військовими злочинами, скоєними проти лівійських громадян.

Російські бойовики вперше з'явилися в Лівії в 2019 році, коли вони приєдналися до сил повстанського генерала Халіфи Хафтара для нападу на підтримуваний ООН уряд в столиці Тріполі. Конфлікт завершився припиненням вогню в жовтні 2020 року.

Група Вагнера була вперше виявлена ​​в 2014 році, коли вона підтримувала проросійських сепаратистів в конфлікті на сході України. З тих пір вони працювали в регіонах, включаючи Сирію, Мозамбік, Судан і Центральноафриканську Республіку.

Наказ про арешт Саїфа аль-Іслама Каддафі був направлений в органи безпеки Лівії прокурором Мохаммедом Гаруда 5 серпня, але був оприлюднений тільки після того, як розслідування BBC було показано в ефірі.

Хто такий Саїф аль-Іслам Каддафі

До повстання 2011 року деякі вважали, що він уособлює надію на поступові реформи в Лівії, якій з 1969 року правив його батько Муаммар.

Він вільно говорить англійською мовою, якої навчався в престижній Лондонській школі економіки, він довгий час вважався одним з найвпливовіших людей в країні і вірогідним наступником свого батька.

Однак після того, як на початку 2011 року в Лівії спалахнули антиурядові протести, Каддафі приєднався до кривавого придушення протестів з боку держави.

Решта членів його сім'ї в кінці кінців були вбиті або втекли з країни. Тим часом Каддафі був схоплений повстанцями в кінці 2011 року і доставлений в місто Зінтан на північний захід від Тріполі. Шість років по тому його звільнила поліція.

Під час утримання під вартою він був заочно засуджений до страти судом в Тріполі за вбивство протестуючих в 2011 році.

Він також розшукується Міжнародним кримінальним судом (МУС) за злочини проти людяності, скоєні під час репресій.

Хоча Каддафі не з'являвся на публіці протягом багатьох років, в липні він дав інтерв'ю New York Times, в якому розповів про свої плани повернутися в політику.

Згідно з джерелами в Тріполі, він, ймовірно, все ще ховається в Зінтані.

Під час зйомок документального фільму BBC про діяльність групи Вагнера в Лівії, BBC зустрілася з представниками лівійської розвідки, які говорили про тісні зв'язки Каддафі з Москвою і назвали його "улюбленим кандидатом Росії на правління Лівією".

Співробітники спецслужб вели розслідування по справі Максима Шугалея, громадянина Росії, заарештованого в Тріполі в травні 2019 року за звинуваченням в шпигунстві.

Його звинуватили в тому, що він працював на Євгена Пригожина, багатого бізнесмена, близького до президента Володимира Путіна, в рамках кампанії по втручанню в вибори, спрямованої на встановлення Каддафі правителем Лівії під час наступу генерала Хафтара на столицю.

Шугалей і його арабський перекладач, заарештований разом з ним, були звільнені в кінці 2020 року.

За наявними даними, Шугалей особисто зустрічався з Каддафі під час його перебування в Лівії. Росія навіть випустила два фільми про арешт Шугалея, які були опубліковані на YouTube і зображують Каддафі як "рятівника Лівії", а Шугалея - як "російського героя".