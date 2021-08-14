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Актуальное
Сыну Каддафи грозит арест по подозрению в связях с российскими наемниками ЧВК Вагнера

Сыну Каддафи грозит арест по подозрению в связях с российскими наемниками ЧВК Вагнера

Киев  •  УНН

 • 20910 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Прокуратура Ливии выдала ордер на арест Саифа аль-Ислама Каддафи, сына покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи, по подозрению в связях с российскими наемниками ЧВК Вагнера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Расследование ВВС выявило связь между деятельностью группировки Вагнера в Ливии и военными преступлениями, совершенными против ливийских граждан.

Российские боевики впервые появились в Ливии в 2019 году, когда они присоединились к силам повстанческого генерала Халифы Хафтара для нападения на поддерживаемое ООН правительство в столице Триполи. Конфликт завершился прекращением огня в октябре 2020 года.

Группа Вагнера была впервые обнаружена в 2014 году, когда она поддерживала пророссийских сепаратистов в конфликте на востоке Украины. С тех пор они работали в регионах, включая Сирию, Мозамбик, Судан и Центральноафриканскую Республику.

Приказ об аресте Саифа аль-Ислама Каддафи был направлен в органы безопасности Ливии прокурором Мохаммедом Гаруда 5 августа, но был обнародован только после того, как расследование BBC было показано в эфире.

Кто такой Саиф аль-Ислам Каддафи

К восстанию 2011 года некоторые считали, что он олицетворяет надежду на постепенные реформы в Ливии, которой с 1969 года правил его отец Муаммар.

Он свободно говорит на английском языке, которому учился в престижной Лондонской школе экономики, он долгое время считался одним из самых влиятельных людей в стране и вероятным преемником своего отца.

Однако после того, как в начале 2011 года в Ливии вспыхнули антиправительственные протесты, Каддафи присоединился к кровавому подавлению протестов со стороны государства.

Остальные члены его семьи в конце концов были убиты или бежали из страны. Между тем Каддафи был схвачен повстанцами в конце 2011 года и доставлен в город Зинтан на северо-запад от Триполи. Шесть лет спустя его освободила полиция.

Во время содержания под стражей он был заочно приговорен к смертной казни судом в Триполи за убийство протестующих в 2011 году.

Он также разыскивается Международным уголовным судом (МУС) за преступления против человечности, совершенные во время репрессий.

Хотя Каддафи не появлялся на публике в течение многих лет, в июле он дал интервью New York Times, в котором рассказал о своих планах вернуться в политику.

Согласно источникам в Триполи, он, вероятно, все еще скрывается в Зинтане.

Во время съемок документального фильма BBC о деятельности группы Вагнера в Ливии, BBC встретилась с представителями ливийской разведки, которые говорили о тесных связях Каддафи с Москвой и назвали его "любимым кандидатом России на правление Ливией".

Сотрудники спецслужб вели расследование по делу Максима Шугалея, гражданина России, арестованного в Триполи в мае 2019 года по обвинению в шпионаже.

Его обвинили в том, что он работал на Евгения Пригожина, богатого бизнесмена, близкого к президенту Владимиру Путину, в рамках кампании по вмешательству в выборы, направленной на установление Каддафи правителем Ливии во время наступления генерала Хафтара на столицу.

Шугалей и его арабский переводчик, арестованный вместе с ним, были освобождены в конце 2020 года.

По имеющимся данным, Шугалей лично встречался с Каддафи во время его пребывания в Ливии. Россия даже выпустила два фильма об аресте Шугалея, которые были опубликованы на YouTube и изображают Каддафи как "спасителя Ливии", а Шугалея - как "русского героя".

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