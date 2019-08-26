Синоптики розповіли, якою буде погода завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У вівторок, 27 серпня, очікується невелика хмарність, втім без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті місцями короткочасний дощ. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Невелика хмарність, без опадів; лише на Закарпатті та Прикарпатті мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза", - йдеться в повідомленні.
Як прогнозується, вітер буде північно-східний (у західних областях - південно-східний), 3-8 м/с. А в Карпатах під час гроз – окремі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі очікується 11-16°, на узбережжі морів 17-22°; вдень 24-29°, у південній частині та в західних областях 30-33°.
Нагадаємо, сьогодні у більшій частині території України прогнозується мінлива хмарність, денна температура повітря очікується до 32 градусів тепла.