Синоптики рассказали, какой будет погода завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Во вторник, 27 августа, ожидается переменная облачность, впрочем без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье местами кратковременный дождь. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"Небольшая облачность, без осадков; лишь на Закарпатье и Прикарпатье переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза", - говорится в сообщении.
Как прогнозируется, ветер будет северо-восточный (в западных областях - юго-восточный), 3-8 м/с. А в Карпатах во время гроз - отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура ночью ожидается 11-16°, на побережье морей 17-22°; днем 24-29°, в южной части и в западных областях 30-33°.
Напомним, сегодня в большей части территории Украины прогнозируется переменная облачность, дневная температура воздуха ожидается до 32 градусов тепла.