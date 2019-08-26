Сьогодні в Україні до 32 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У понеділок, 26 серпня, у більшій частині території України прогнозується мінлива хмарність, денна температура повітря очікується до 32 градусів тепла, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозом, сьогодні без опадів, лише у Карпатах і на Закарпатті очікується слабкий дощ із грозою.
Температура сьогодні вдень очікується на півночі 25-28°, на сході – 26-29°, на півдні 29-32°, у центрі – 26-30°, а на заході – 25-32°.
Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що наприкінці серпня в Україні можливі перші заморозки.