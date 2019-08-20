Синоптики розповіли, якою буде погода на День Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. В Україні цими вихідними, 24-25 серпня, в основному, без опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Без опадів, лише у східній частині країни, Криму та Приазов'ї 24 серпня в окремих районах невеликий короткочасний дощ, гроза", - йдеться в повідомленні.
Як попередили синоптики, температура вночі 10-16°, вдень 23-29°; на півдні, сході, Дніпропетровщині та Закарпатті вночі 13-19°, на узбережжі морів до 22°, вдень 27-33°.
Нагадаємо, в Україні утримається суха спекотна погода.