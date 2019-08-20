Синоптики рассказали, какой будет погода на День Независимости

"Без осадков, лишь в восточной части страны, Крыму и Приазовье 24 августа в отдельных районах небольшой кратковременный дождь, гроза", - говорится в сообщении.

Как предупредили синоптики, температура ночью 10-16°, днем 23-29°; на юге, востоке, Днепропетровской и Закарпатье ночью 13-19°, на побережье морей до 22°, днем 27-33°.

Напомним, в Украине сохранится сухая жаркая погода.