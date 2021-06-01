Синоптики: розпогодиться та потепліє в Україні ще цього тижня

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"4 червня в більшості областей без опадів, лише на півдні та сході невеликий дощ; вітер послабшає, нічна температура суттєво не зміниться, денна - дещо підвищиться", - повідомили синоптики.

Деталі

За прогнозом синоптиків, у наступні дві доби, 2-3 червня, у південних, східних та центральних областях помірні дощі, подекуди грози, на південному сході країни значні дощі, на решті території без істотних опадів, лише найближчої ночі у північних областях місцями невеликий дощ; в Україні, крім заходу та південного сходу, окремі пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі 6-14°, вдень 14-20°.

На Київщині завтра вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Температура вночі 6-11°, у Києві близько 10° тепла, вдень 15-18°.

Додамо

За прогнозом синоптиків, середня місячна температура у червні цього року в України прогнозується на рівні від 18° до 22° тепла, що близько до кліматичної норми.