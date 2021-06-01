Синоптики: распогодится и потеплеет в Украине еще на этой неделе

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"4 июня в большинстве областей без осадков, лишь на юге и востоке небольшой дождь, ветер ослабеет, ночная температура существенно не изменится, дневная - несколько повысится", - сообщили синоптики.

Детали

По прогнозу синоптиков, в последующие двое суток, 2-3 июня, в южных, восточных и центральных областях умеренные дожди, местами грозы, на юго-востоке страны значительные дожди, на остальной территории без осадков, лишь ближайшей ночью в северных областях местами небольшой дождь; в Украине, кроме запада и юго-востока, отдельные порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 6-14°, днем 14-20°.

В Киевской области завтра ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью 6-11°, в Киеве около 10° тепла, днем 15-18°.

Добавим

По прогнозу синоптиков, средняя месячная температура в июне этого года в Украине прогнозируется на уровне от 18° до 22° тепла, что близко к климатической норме.