Синоптики прогнозують, що снігопади припиняться у другій половині дня 14 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Снігопад мають припинитися сьогодні після обіду. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Українського гідрометцентру, оприлюднену Державною службою з надзвичайних ситуацій.
Відповідно до інформації Українського гідрометцентру, в другій половині 14 листопада циклон вийде за межі України.
Найбільшу кількість снігового покрову, до 50 см, зафіксовано у Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій та Житомирській областях.
У Київській, Вінницькій та Черкаській областях спостерігаються невеликий сніг із дощем, а у Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій — місцями, в Одеській, Миколаївській, Херсонській — іде дощ, на решті території країни без опадів.
Внаслідок сильних опадів та з метою збереження життя та здоров’я учасників дорожнього руху службами автомобільних доріг у Львівській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій областях обмежено рух великогабаритного транспорту.
У регіонах країни силами ДСНС було здійснено понад 490 виїздів для надання допомоги у розчищенні автошляхів від повалених дерев, вивільнення окремих автомобілів із снігових заметів.
Станом на 7 годину 14 листопада рух автотранспорту по дорогах загального користування забезпечений, заторів немає.
Координацію заходів щодо подолання негативних наслідків негоди в областях здійснюють регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.