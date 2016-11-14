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15 марта, 19:03 • 110628 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153596 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129588 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122703 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108318 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103275 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99883 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129000 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129485 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127574 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Синоптики прогнозируют, что снегопады прекратятся во второй половине дня 14 ноября

Синоптики прогнозируют, что снегопады прекратятся во второй половине дня 14 ноября

Киев • УНН

 • 12665 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Снегопады должны прекратиться сегодня после обеда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Украинского гидрометцентра, обнародованную Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации Украинского гидрометцентра, во второй половине 14 ноября циклон выйдет за пределы Украины.
Наибольшее количество снежного покрова, до 50 см, зафиксировано в Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях.

В Киевской, Винницкой и Черкасской областях наблюдается небольшой снег с дождем, а в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской - местами в Одесской, Николаевской, Херсонской - идет дождь, на остальной территории страны без осадков.

В результате сильных осадков и с целью сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения службами автомобильных дорог в Львовской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой областях ограничено движение крупногабаритного транспорта.
В регионах страны силами ГосЧС было осуществлено более 490 выездов для оказания помощи в расчистке автодорог от поваленных деревьев, высвобождения отдельных автомобилей из снежных заносов.

По состоянию на 7:00 14 ноября движение автотранспорта по дорогам общего пользования обеспечено, заторов нет.
Координацию мероприятий по преодолению негативных последствий непогоды в областях осуществляют региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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