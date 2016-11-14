Синоптики прогнозируют, что снегопады прекратятся во второй половине дня 14 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Снегопады должны прекратиться сегодня после обеда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Украинского гидрометцентра, обнародованную Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.
Согласно информации Украинского гидрометцентра, во второй половине 14 ноября циклон выйдет за пределы Украины.
Наибольшее количество снежного покрова, до 50 см, зафиксировано в Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях.
В Киевской, Винницкой и Черкасской областях наблюдается небольшой снег с дождем, а в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской - местами в Одесской, Николаевской, Херсонской - идет дождь, на остальной территории страны без осадков.
В результате сильных осадков и с целью сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения службами автомобильных дорог в Львовской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой областях ограничено движение крупногабаритного транспорта.
В регионах страны силами ГосЧС было осуществлено более 490 выездов для оказания помощи в расчистке автодорог от поваленных деревьев, высвобождения отдельных автомобилей из снежных заносов.
По состоянию на 7:00 14 ноября движение автотранспорта по дорогам общего пользования обеспечено, заторов нет.
Координацию мероприятий по преодолению негативных последствий непогоды в областях осуществляют региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.