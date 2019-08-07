Синоптики попередили про погіршення погодних умов

"За прогнозами УкрГідрометценту, 7 серпня вночі на Закарпатті, вдень в західних областях грози, окремі шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНН, за прогнозом синоптиків, наприкінці тижня в Україні очікується мінлива хмарність, а на вихідних – переважно без опадів.