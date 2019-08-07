Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Украине ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По прогнозам УкрГидрометценту, 7 августа ночью на Закарпатье, днем в западных областях грозы, отдельные шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, по прогнозу синоптиков, в конце недели в Украину ожидается переменная облачность, а на выходных - преимущественно без осадков.