Синоптики дали прогноз погоди на наступні три доби
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У наступні три доби в Україні прогнозують дощі і грози по всій території України. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні три доби вночі місцями, вдень повсюди короткочасні дощі, грози, лише найближчої ночі на Лівобережжі, у понеділок у західних областях без опадів", - йдеться у повідомленні.
За словами синоптиків, температура вночі 7-13°, вдень 18-23°, у вівторок 15-20°; в західних областях холодніше: вночі 4-10° тепла, вдень 12-18°.
Як повідомлялося раніше в УНН, синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні.