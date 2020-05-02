Синоптики дали прогноз погоды на следующие трое суток
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В последующие трое суток в Украине прогнозируют дожди и грозы по всей территории Украины. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В следующие трое суток ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, грозы, лишь ближайшей ночью на Левобережье, в понедельник в западных областях без осадков", - говорится в сообщении.
По словам синоптиков, температура ночью 7-13°, днем 18-23°, во вторник 15-20°; в западных областях холоднее: ночью 4-10° тепла, днем 12-18°.
Как сообщалось ранее в УНН, синоптики предупредили о чрезвычайном уровене пожарной опасности в Украине.