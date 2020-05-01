Синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Сьогодні на більшій частині України утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
"1 травня у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Рівненській, Хмельницькій областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними дослідження, весна буде теплішою через зміни клімату.