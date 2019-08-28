Синоптики дали прогноз погоди до кінця літа
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У наступні три доби, 29-31 серпня, в Україні очікується погода переважно без опадів, повітря вдень прогріється місцями до 32 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні три доби в Україні без опадів, лише вдень 30 серпня на крайньому заході місцями короткочасний дощ, гроза", - вказали синоптики.
Вітер переважно східний, помірний.
Температура вночі 9-16°, на узбережжі морів 17-20°; вдень 24-30°, завтра на заході та півдні до 32°, на сході країни 20-25°.
Нагадаємо, 28 серпня в Україні сухо і спекотно.