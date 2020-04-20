Синоптики дали прогноз на три доби: де чекати дощів, а де – заморозків
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У найближчі 3 доби в Україні без опадів, лише завтра в другій половині дня у східних та північних областях місцями невеликий дощ. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
За даними синоптиків, вітер північний та північно-західний, 5-12 м/с.
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“Температура вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту, найближчої ночі в західних та північних та центральних областях, 23 квітня в Сумській та східних областях і в повітрі 0-5°; температура вдень 8-15° тепла, на Закарпатті до 18°”, — повідомили в Укргідрометцентрі.
Як повідомляв УНН, синоптики попередили про сніголавинну небезпеку у Карпатах.