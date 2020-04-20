Синоптики дали прогноз на трое суток: где ждать дождей, а где - заморозков
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В ближайшие 3 суток в Украине без осадков, лишь завтра во второй половине дня в восточных и северных областях местами небольшой дождь. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
По данным синоптиков, ветер северный и северо-западный, 5-12 м/с.
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"Температура ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы, ближайшей ночью в западных и северных и центральных областях, 23 апреля в Сумской и восточных областях и в воздухе 0-5°; температура днем 8-15° тепла, на Закарпатье до 18°", - сообщили в Укргидрометцентре.
Как сообщал УНН, синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах.