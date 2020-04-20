Синоптики попередили про сніголавинну небезпеку у Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сьогодні у зв'язку з відлигою на високогір’ї східної частини Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
"20 квітня у зв'язку з відлигою на високогір’ї східної частини Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на початок тижня.