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Синоптики попередили про сніголавинну небезпеку у Карпатах

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сьогодні у зв'язку з відлигою на високогір’ї східної частини Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

"20 квітня у зв'язку з відлигою на високогір’ї східної частини Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на початок тижня.

Українські Національні Новини

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