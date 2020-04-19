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Синоптики дали прогноз погоди на початок тижня

Синоптики дали прогноз погоди на початок тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. На початок тижня синоптики прогнозують невеликі опади і температура до 18° тепла, однак вночі місцями можливі заморозки. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

"У найближчі 3 доби опадів в Україні буде мало: завтра у південних та східних областях дощ, у вівторок та середу у денні години в північних, центральних та східних областях місцями невеликий дощ, на решті території без істотних опадів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вітер переважно північно-східний, помірний, завтра вдень місцями пориви 15-20 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, у більшості областей заморозки на поверхні грунту, найближчої ночі у західних та північних областях заморозки у повітрі 0-3°; температура вдень 8-14° тепла, на Закарпатті до 18°", - резюмували в Укргідромецентрі.

Як повідомлялося раніше в УНН, синоптики попередили про значну небезпеку сходження лавин у Карпатах.

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