Синоптики дали прогноз погоди на початок тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. На початок тижня синоптики прогнозують невеликі опади і температура до 18° тепла, однак вночі місцями можливі заморозки. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
"У найближчі 3 доби опадів в Україні буде мало: завтра у південних та східних областях дощ, у вівторок та середу у денні години в північних, центральних та східних областях місцями невеликий дощ, на решті території без істотних опадів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вітер переважно північно-східний, помірний, завтра вдень місцями пориви 15-20 м/с.
"Температура вночі 1-6° тепла, у більшості областей заморозки на поверхні грунту, найближчої ночі у західних та північних областях заморозки у повітрі 0-3°; температура вдень 8-14° тепла, на Закарпатті до 18°", - резюмували в Укргідромецентрі.
Як повідомлялося раніше в УНН, синоптики попередили про значну небезпеку сходження лавин у Карпатах.