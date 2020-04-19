Синоптики дали прогноз погоды на начало недели
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. На начало недели синоптики прогнозируют небольшие осадки и температуру до 18° тепла, однако ночью местами возможны заморозки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
"В ближайшие 3 суток осадков в Украине будет мало: завтра в южных и восточных областях дождь, во вторник и среду в дневные часы в северных, центральных и восточных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ветер преимущественно северо-восточный, умеренный, завтра днем местами порывы 15-20 м/с.
"Температура ночью 1-6° тепла, в большинстве областей заморозки на поверхности почвы, ближайшей ночью в западных и северных областях заморозки в воздухе 0-3°, температура днем 8-14° тепла, на Закарпатье до 18°", - резюмировали в Укргидромецентре.
Как сообщалось ранее в УНН, синоптики предупредили о значительной опасности схода лавин в Карпатах.