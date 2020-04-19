Синоптики попередили про значну небезпеку сходження лавин у Карпатах

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. У зв'язку з відлигою на Прикарпатті та на високогір’ї східної частини Закарпатської області 19-20 квітня зберігається значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

"19 квітня, у зв'язку з відлигою, на високогір'ї Івано-Франківської області, 19-20 квітня на високогір’ї східної частини Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося в УНН, згідно прогнозами синоптиків, на вихідних, 18-19 квітня, в Україні переважно без опадів, у ніч на суботу на півдні, а вдень на Великдень на півночі країни місцями невеликий дощ, утім 20 квітня у низці областей дощитиме, а місцями навіть з мокрим снігом. 

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