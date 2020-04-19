Синоптики предупредили о значительной опасности схождения лавин в Карпатах
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В связи с оттепелью на Прикарпатье и на высокогорье восточной части Закарпатской области 19-20 апреля сохраняется значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
"19 апреля, в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской области, 19-20 апреля на высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Как сообщалось в УНН, согласно прогнозам синоптиков, на выходных, 18-19 апреля, в Украине преимущественно без осадков, в ночь на субботу на юге, а днем на Пасху на севере страны местами небольшой дождь, впрочем 20 апреля в ряде областей пройдут дожди, а местами даже с мокрым снегом.