Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сегодня в связи с оттепелью на высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
"20 апреля в связи с оттепелью на высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", говорится в сообщении.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на начало недели.